Hakkari Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Çukurca ilçesine bağlı Kazan, Kayalar ve Cevizli köyleri mülki sınırları içerisinde icra edilecek operasyon esnasında vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği ile emniyetli şekilde seyahat etme hürriyetinin ortadan kalkacağı değerlendirildiğinden; kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince Çukurca ilçesine bağlı Kazan, Kayalar ve Cevizli köyleri mülki sınırları içerisinde 3 Ekim 2016 günü saat 22.00’dan geçerli olmak üzere ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş olup, Çukurca ilçesine bağlı Kazan, Kayalar ve Cevizli köyleri mülki sınırları içerisine giriş çıkışlar da yasaklanmıştı. Çukurca ilçesine bağlı Kazan, Kayalar ve Cevizli köyleri mülki sınırları içerisinde yapılan operasyon sona ermiş olup; 7 Kasım 2016 günü saat 17.00’dan itibaren sokağa çıkma yasağı kaldırılmış olup, vatandaşlarımıza sokağa çıkma yasağı konusunda göstermiş oldukları duyarlılıktan dolayı teşekkür ederiz" denildi.