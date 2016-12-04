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Çukurca şehidine babasından gözü yaşlı veda

Hakkari’nin Çukurça ilçesinde terör örgütü üyeleri ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Piyade er Özgür Mutlu, memleketi Kırıkkale’de son yolculuğuna uğurlandı.

Çukurca şehidine babasından gözü yaşlı veda

04 Aralık 2016 14:15
Çukurca şehidine babasından gözü yaşlı veda - Tıkla İzle

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde Güvendağı bölgesinde terör örgütü üyeleri ile çıkan çatışmada şehit olan Piyade Er Özgür Mutlu’ naaşı Van’da düzenlenen askeri törenin ardından uçakla Kırıkkale’ye gönderildi. Kırıkkale’ye gönderilen şehidin naaşı son kez baba ocağına götürülerek helallik alınmasının ardından cenaze törenin yapılacağı Nur Cami’ne getirildi. 

Cenaze törenine Vali Mehmet İlker Haktankaçmaz, AK Parti Kırıkkale milletvekilleri Mehmet Demir, Abdullah Öztürk ve Ramazan Can, askeri erkan ve üst düzey polis yetkilileri ile binlerce vatandaş katıldı. Gözyaşlarının sel olup aktığı cenaze töreni boyunca metanetini koruyan baba Güngör Durmaz, oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutunun şehitliğe götürülmesi için askerler tarafından omuzlara alınması sırasında daha fazla dayanamayarak gözyaşlarına hakim olamadı. 

Durmaz’ın cenazesi, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kırıkkale Şehitliği’nde toprağa verildi.  

Etiketler: hakkari, Özgür Mutlu


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