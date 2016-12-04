Hakkari’nin Çukurca ilçesinde Güvendağı bölgesinde terör örgütü üyeleri ile çıkan çatışmada şehit olan Piyade Er Özgür Mutlu’ naaşı Van’da düzenlenen askeri törenin ardından uçakla Kırıkkale’ye gönderildi. Kırıkkale’ye gönderilen şehidin naaşı son kez baba ocağına götürülerek helallik alınmasının ardından cenaze törenin yapılacağı Nur Cami’ne getirildi.

Cenaze törenine Vali Mehmet İlker Haktankaçmaz, AK Parti Kırıkkale milletvekilleri Mehmet Demir, Abdullah Öztürk ve Ramazan Can, askeri erkan ve üst düzey polis yetkilileri ile binlerce vatandaş katıldı. Gözyaşlarının sel olup aktığı cenaze töreni boyunca metanetini koruyan baba Güngör Durmaz, oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutunun şehitliğe götürülmesi için askerler tarafından omuzlara alınması sırasında daha fazla dayanamayarak gözyaşlarına hakim olamadı.

Durmaz’ın cenazesi, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kırıkkale Şehitliği’nde toprağa verildi.