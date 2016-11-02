TSK'dan yapılan açıklamaya göre, Kilis Elbeyli’de, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan DEAŞ terör örgütü mensubu yabancı uyruklu 5 terörist yakalandı.

Mardin’de bölücü terör örgütüne yardım ve yataklık edenlere yönelik icra edilen operasyonda 7 iş birlikçi şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Hakkari Çukurca kırsalı ile Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekatında bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı tespit edilen silah mevzi, sığınak ve barınaklar imha edildi.

Hakkâri Çukurca’da devam eden hava destekli operasyonda çıkan çatışmada ise bölücü terör örgütü mensubu 13 terörist etkisiz hale getirildi.

Erzurum Tekman’da icra edilen operasyonda, daha önceden bölücü terör örgütü mensubu teröristlerce kullanıldığı tespit edilen bir adet sığınak, içerisinde bulunan muhtelif yaşam malzemeleri ile birlikte imha edildi.

Hakkari Çukurca, Hisar Dağı ve Güven Dağı bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile teröristlerce kullanıldığı tespit edilen sığınak ve havan mevzileri imha edildi.