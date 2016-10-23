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Çukurca’da 4 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi.


23 Ekim 2016 11:30

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Hakkari’nin Çukurca ilçesinde hava destekli operasyonların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Operasyonda bölücü terör örgütü mensubu dört terörist etkisiz hale getirilmiş, bir Doçka uçaksavar makineli tüfeği, 640 Doçka uçaksavar makineli tüfeği fişeği ele geçirilmiş, üç el yapımı patlayıcı tespit ve imha edilmiştir” denildi.
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde de devam eden operasyonda tespit edilen bir mağarada çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildiği belirtildi. 

Etiketler: 4 terörist, Çukurca


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