Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) yapılan açıklamada, Hakkari’nin Çukurca ilçesinde birliklere saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Bingöl’ün Genç ilçesinde icra edilen operasyonda ise bölücü terör örgütü mensubu bir teröristin silahı ile birlikte (1adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 2 el bombası) yakalandığı, tespit edilen sığınakta, 1 RPG-7 roketatar, bir tabanca, 3 RPG-7 roketatar mühimmatı, 10 el bombası, 1 telsiz, 3 büyük tüp,6 sırt çantası ve erzak ele geçirildiği ifade edildi.

Uğur Kan Yüksek

ANKARA