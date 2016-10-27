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Çukurca’da 5 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Çukurcada 5 terörist etkisiz hale getirildi

27 Ekim 2016 13:54

Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) yapılan açıklamada, Hakkari’nin Çukurca ilçesinde birliklere saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Bingöl’ün Genç ilçesinde icra edilen operasyonda ise bölücü terör örgütü mensubu bir teröristin silahı ile birlikte (1adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 2 el bombası) yakalandığı, tespit edilen sığınakta, 1 RPG-7 roketatar, bir tabanca, 3 RPG-7 roketatar mühimmatı, 10 el bombası, 1 telsiz, 3 büyük tüp,6 sırt çantası ve erzak ele geçirildiği ifade edildi. 

Uğur Kan Yüksek
ANKARA 

Etiketler: Türk Silahlı Kuvvetleri


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