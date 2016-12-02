Çukurca ilçesindeki Güven Dağı bölgesinde sabah saatlerinde çıkan çatışmada 3 asker şehit olurken, 3 asker ise yaralanmıştı. Saatlerce devam eden sıcak temasta şimdiye kadar 16 teröristin etkisiz hale getirildiği belirlendi. Çukurca ilçe merkezinden çıkan çok sayıda ‘kirpi’ adı verilen zırhlı araç, çatışma bölgesine sevk edildi. Takviye kuvvetlerin geçişi sırasında geniş güvenlik önlemleri alınırken, bölgedeki çatışmanın ise devam ettiği öğrenildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre, şimdiye kadar 16 teröristin etkisiz hale getirildiği ve 9’unun yaralı olduğu belirtildi. Teröristlerin telsiz konuşmalarında büyük panik yaşadıkları ortaya çıkarken, anonslarda ise “Yaralıları bırakıp kaçın” talimatı aldıkları öğrenildi. Sabah saatlerinde başlayan çatışma hala devam ediyor.

