Çukurca'da operasyonların devam ettiği Senitepe ile Kaletepe arasındaki mevkide arazi tarama faaliyetinde bulunan Çukurca Hudut Özel Harekât Taburu ekipleri, PKK'lı teröristlere ait sığınakta 4'lü Çok Namlululu Roketatar (ÇNR) ve 18 adet ÇNRA mühimmatı ele geçirildi. Arazi arama tarama sırasında EYP olarak kullanılan çok sayıda ÇNR mühimmatı bulunarak imha edildi.

Öte yandan, Hakkari merkez Ağaçdibi köyü mevkiinde önceki gün 3 şehit verilen bölgede 3'ü kadın 5 teröristin üzerinden helikopter düşürmek için Lga alçak irtifa hava savunma füzesi ele geçirildi.

