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Çukurca’da etkisiz hale getirilen terörist sayısı 209’a ulaştı

Çukurca Han Tepe'de Çağlayan Yağlısu dere bölgesinde 3 teröristin tespit edilmesi üzerine gerçekleştirilen tank atışı ile 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Çukurcada etkisiz hale getirilen terörist sayısı 209a ulaştı

18 Eylül 2016 13:24

Askeri kaynaklardan edinilen bilgiye göre, 3'üncü Tümen Komutanlığı sorumluluk bölgesinde Çukurca Han Tepe ve Seni Tepe'ye yakın bir bölgede Kale Tepe'den hareket eden ve arazi araması yapan Hudut Özel Harekat Bölüğü unsurlarınca bulunan bölücü terör örgütüne ait 107 milimetre ÇNRA ve roketleri bulundu.
Edinilen bir diğer bilgiye göre, Çukurca Han Tepe'de Çağlayan Yağlısu dere bölgesinde 3 teröristin tespit edilmesi üzerine gerçekleştirilen atış ile 2 terörist etkisiz hale getirildi. Çukurca’da etkisiz hale getirilen terörist sayısı 209’a ulaştı.  

İlker Turak

Etiketler: çağlayan, Çukurca, pkk, Yağlısu dere


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