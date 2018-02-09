Diğer
Kategoriler

Çukurca'da hain saldırı: 1 şehit

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK’lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda 1 asker şehit oldu.

Çukurcada hain saldırı: 1 şehit

09 Şubat 2018 18:57

Alınan bilgilere göre, Irak'ın kuzeyindeki PKK'lı teröristlerce Zer Tepe Üs Bölgesine roketatarlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 asker şehit olurken, anında karşılık verildi.

TSK: “Hakkari Çukurca’da 1 asker şehit oldu”

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hakkari, Çukurca Zer Tepe Üs bölgesine, bölücü terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen roketli saldırı sonucunda bir askerin şehit olduğunu açıkladı.

TSK’dan yapılan yazılı açıklamada, “9 Şubat 2018 tarihinde Hakkâri/Çukurca Zer Tepe Üs bölgesine, bölücü terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen roketli saldırı sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz” denildi. 

Musa Erdoğan
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 12°C

  • Ankara

    Ankara 9°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç