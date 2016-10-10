Diğer
Kategoriler

Çukurca’da operasyonlar sürüyor

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde hava destekli yürütülen operasyonlar aralıksız devam ediyor.

Çukurcada operasyonlar sürüyor

10 Ekim 2016 14:19

Bir süredir Çukurca ilçesi Uzundere beldesi, Kavuşak köyü ve kırsal kesimlerde yürütülen operasyonlarda çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği belirtildi. Sınıra hakim tepelere kurulan termal kameralar tarafından tespit edilen noktalar akşam saatlerinde savaş uçakları tarafından ateş altına alınırken, sabah saatlerinde ise bordo bereliler helikopter desteğiyle operasyonlarını sürdürüyor.

Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında ikişerli halde kalkan helikopterlerin Çukurca’nın kırsal kesimde devriye görevi üstlendiği ve tespit edilen noktaları ateş altına aldığı belirtildi.

PKK’lıların Irak topraklarına kaçabileceği ihtimali üzerine bölge 24 saat boyunca gözetleme altında tutuluyor.

Etiketler: Çukurca, operasyon


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 25°C

  • Ankara

    Ankara 23°C

  • İzmir

    İzmir 27°C

  • Bursa

    Bursa 28°C

  • Trabzon

    Trabzon 22°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma vepaykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!