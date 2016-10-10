Bir süredir Çukurca ilçesi Uzundere beldesi, Kavuşak köyü ve kırsal kesimlerde yürütülen operasyonlarda çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği belirtildi. Sınıra hakim tepelere kurulan termal kameralar tarafından tespit edilen noktalar akşam saatlerinde savaş uçakları tarafından ateş altına alınırken, sabah saatlerinde ise bordo bereliler helikopter desteğiyle operasyonlarını sürdürüyor. Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında ikişerli halde kalkan helikopterlerin Çukurca’nın kırsal kesimde devriye görevi üstlendiği ve tespit edilen noktaları ateş altına aldığı belirtildi. PKK’lıların Irak topraklarına kaçabileceği ihtimali üzerine bölge 24 saat boyunca gözetleme altında tutuluyor.