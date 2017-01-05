Kuzey Irak’ın sıfır noktasında bulunan Çukurca ilçesi kırsalında bulunan Uzundere, Işık, Bılecan, Kazan, Cevizli beldeleri ve stratejik birçok bölgede karadan ve havadan başlatılan ve yaz aylarından beri devam eden operasyonlar dondurucu soğuk havaya rağmen sürüyor. Bordo berelilerin de katıldığı operasyonlarda binlerce terör örgütü PKK üyesi etkisiz hale getirilirken, örgüt üyelerinin Kuzey Irak topraklarına kaçmalarının önünün kesilmesi üzerine dağlık alanlardaki mağaralarda kıstırıldığı belirtiliyor. Van ve çevre illerden binlerce araçlık askeri konvoy Çukurca istikametine doğru hareket ederken, sınırda yaz aylarından beridir görev yapan birliklerin ise görevlerinin tamamlanması üzerine Van iline doğru hareket ettikleri belirtildi. Hakkari’deki kar yağışı ve dondurucu soğuk hava nedeniyle vatandaşlar evlerinden dışarı çıkamaz hale gelirken, yüzlerce askeri konvoy ise sinyal bozucu Jammerlar eşliğinde sınıra doğru hareket etti.

Şehirden 7 kilometre mesafede bulunan Depin Polis Kontrol noktasında bekleme yapan yüzlerce askeri konvoy yoldan geçen yolcular tarafından görüntülendi. Araçlarından dışarı çıkan askerler burada mola verirken çevrede ise yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Mimar Kaya



