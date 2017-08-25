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Çukurca’da roketli saldırı

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, Çukurca ilçesinde yol yapan iş makinalarına yönelik olarak sınırın Irak tarafından bölücü terör örgütü mensuplarınca 3 adet roketli saldırı yapıldığı ve bir işçinin yaralandığı belirtildi.

Çukurcada roketli saldırı

25 Ağustos 2017 14:32

Valilik açıklamasında, "25.08.2017 günü İlimiz Çukurca İlçesi Üzümlü sektöründe yol yapan iş makinalarına yönelik olarak sınırın Irak tarafından bölücü terör örgütü mensuplarınca 3 adet roketli saldırı gerçekleştirilmiştir. Yapılan saldırı neticesinde 1 işçi şarapnel yaralanmasına maruz kalmıştır. Saldırının gerçekleştirildiği bölge yoğun ateş altına alınmış, yapılan telsiz konuşmalarından 1 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale geldiği anlaşılmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

Etiketler: Çukurca, roket


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