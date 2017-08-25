Çukurca’da roketli saldırı

Valilik açıklamasında, "25.08.2017 günü İlimiz Çukurca İlçesi Üzümlü sektöründe yol yapan iş makinalarına yönelik olarak sınırın Irak tarafından bölücü terör örgütü mensuplarınca 3 adet roketli saldırı gerçekleştirilmiştir. Yapılan saldırı neticesinde 1 işçi şarapnel yaralanmasına maruz kalmıştır. Saldırının gerçekleştirildiği bölge yoğun ateş altına alınmış, yapılan telsiz konuşmalarından 1 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale geldiği anlaşılmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.