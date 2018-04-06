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Çukurca’da şehit olan 2 asker için tören düzenlendi

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde teröristler tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan 2 asker için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında tören düzenlendi.

Çukurcada şehit olan 2 asker için tören düzenlendi

06 Nisan 2018 22:56

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu, şehit olan Samsun'un Bafra ilçesi nüfusuna kayıtlı Astsubay Üstçavuş Tolga Pehlivan ile Kırklareli'nin Kofçaz ilçesi nüfusuna kayıtlı Uzman Çavuş Anıl Yalap için tören düzenlendi. 

Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törene, AK Parti Trabzon Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Hakkari Belediye başkan vekili Cüneyt Epcim, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, , İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, Ak Parti İl Başkanı Emrullah Gür, Ak Parti eski il Başkanı Nurettin Fırat, MHP İl Başkanı Fatih Özbek, kamu kurum ve kuruluş amirleri, polis ve askeri personel katıldı. 

Saygı duruşunda bulunulmasıyla birlikte şehitlerin naaşı tören alanına getirilerek özgeçmişi okundu. Yapılan duanın ardından şehitlerin naaşı memleketlerine gönderilmek üzere helikopterle Van'a uğurlandı.  

 

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