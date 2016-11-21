Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, “Güvenlik güçlerimizce bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında ilimiz Çukurca ve Yüksekova ilçeleri kırsal alanında devam eden operasyon kapsamında 20.11.2016 günü Binilis Tepe bölgesinde bulunan iki mağarada yapılan arama ve tarama faaliyetinde 27 bin adet 7,62 mm’lik mühimmat, 33 adet roketatar mühimmatı (sevk fişeği ile beraber), 44 adet çeşitli tipte el bombası, 2 bin 500 adet 23,5 mm’lik Doçka mühimmatı, 560 adet 12,7 mm’lik uçaksavar mühimmatı, 2 adet M2A18 sıçrayan mayın, 4 adet 60 mm’lik havan mühimmatı, çok miktarda yaşam malzemesi, ilaç ve örgütsel doküman ele geçirilmiş ve 3 adet Doçka mevzii tespit edilmiştir. Ayrıca Binilis Tepe ile mağaraların arasında bulunan bölgede daha önce hava harekâtı neticesinde etkisiz hale getirilen 7 bölücü terör örgütü mensubu cesedi ile 1 adet keskin nişancı Kanas silah bulunmuştur. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.