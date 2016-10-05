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Çukurca’da sokağa çıkma yasağı

Hakkari’nin Çukurca ilçesine bağlı üç köyde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Çukurcada sokağa çıkma yasağı

05 Ekim 2016 10:44

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimiz Çukurca ilçesine bağlı Kazan, Kayalar ve Cevizli köyleri mülki sınırları içerisinde icra edilecek operasyon esnasında vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği ile emniyetli şekilde seyahat etme hürriyetinin ortadan kalkacağı değerlendirildiğinden, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi gereğince, ilimiz Çukurca ilçesine bağlı Kazan, Kayalar ve Cevizli köyleri mülki sınırları içerisinde 3 Ekim 2016 günü saat 22.00’dan geçerli olmak üzere ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş olup, Kazan, Kayalar ve Cevizli köyleri mülki sınırları içerisine giriş-çıkışlar da yasaklanmıştır” denildi.


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