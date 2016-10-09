Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, "Hakkari’nin Çukurca ilçesinde devam eden operasyonda; bölücü terör örgütü mensubu 8 terörist ölü olarak, daha önceden teröristlerin mağaraya gömdüğü 4 bölücü terör örgütü mensubu gömülü olarak ele geçirilmiştir. Beraberlerinde iki roketatar, iki Biksi makineli tüfeği, 2 bin adet fişeği, bir Dragunov keskin nişancı tüfeği, üç Kalaşnikof piyade tüfeği, bin 210 adet fişeği, 350 adet Doçka uçaksavar mühimmatı ve 29 adet el bombası ele geçirilmiştir" denildi.