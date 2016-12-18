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Çukurca’da ’teröre lanet’ yürüyüşü

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde, teröre lanet yürüyüşü düzenlendi.

Çukurcada teröre lanet yürüyüşü

18 Aralık 2016 17:54

Çukurca Belediye Meydanında bir araya gelen çok sayıda vatandaş, ellerindeki Türk bayraklarıyla "Kahrolsun PKK", "Çukurca halkı devletin yanında", "Türk-Kürt kardeştir, PKK kalleştir", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Akan kan bayrak için" sloganları atarak tekbirler eşliğinde Cumhuriyet Caddesi’ne doğru yürüdü. İlçe Kaymakamı Mehmet Mut, 2. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Bahtiyar Ersay, İlçe Emniyet Müdürü Abdullah Tomar, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Uğur Abacı’nın da katıldığı yürüyüşün sonunda İlçe Müftüsü Zafer Güneş şehitler için dua etti. Yapılan duanın ardından kalabalık dağıldı.


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