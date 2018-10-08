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Çukurova Basketbol, evinde avantajı kaçırdı

Çukurova Basketbol, evinde avantajı kaçırdı
Çukurova Basketbol, evinde avantajı kaçırdı

Euroleague Kadınlar ön eleme turu ilk maçında Çukurova Basketbol, Nadezhda Orenburg'a 60-58 yenildi.

Edip Buran Spor Salonu'nda oynanan maça hızlı başlayan deplasman ekibi Nadezhda Orenburg, ilk devreyi 26-13 önde tamamladı. İkinci devrede de etkili oyununu sürdüren ve bulduğu sayılarla farkı koruyan misafir ekip, devreye 37-25 önde girdi. Maçın 3. periyotu ise ortada geçti. Bu periyotta her iki takımda karşılıklı sayılar bulurken, periyotu Nadezhda Orenburg takımı 52-39 galip kapattı. Maçın son periyotunda ise ev sahibi ekip hem iyi hücum hemde iyi savunma yaparak aradaki sayı farkını azalttı. Aradaki sayı farkını 2'ye kadar düşürebilen Mersin ekibi, maçı 60-58 kaybetti. 

Salon: Edip Buran
Hakem: Meka Kupatadze, Alakbar Hasanov, Ivana Ivanovic
Çukurova Basketbol: Astou Ndou 10, Alina Iagupova 21, Lyudmyla Naumenko 8, Kim Mestdagh 6, Sevgi Uzun 2, Iva Slonjsak 2, Gökşen Fitik 2, Meltem Avcı 4, Lauren Ervin 3
Nadezhda Orenburg: Sandra Ygueravide 10, Anastasiya Shilova 2, Brionna Jones 13, Zhosselina Maiga 2, Ekaterina Fedorenko 9, Viktoria Medvedeva 4, Adut Bulgak 13, Kseniia Tikhonenko 7
1. Periyot: 13-26 (Nadezhda Orenburg lehine)
Devre: 25-37 (Nadezhda Orenburg lehine)
3. Periyot: 39-52 (Nadezhda Orenburg lehine)  

Koray Ünlü 

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