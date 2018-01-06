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Çukurova Kitap Fuarı 2018 saat kaça kadar açık? nerede ve saatleri, nasıl gidilir ?

11. Çukurova Kitap Fuarı başlıyor. 500 yazar, çizer ve şairin katılımıyla fuar kapılarını ziyaretçilerine açtı. Kitap fuarı kapsmanında pek çok değerli yazar okuyucular ile buluşacak. Peki 2018 Çukurova kitap fuarı saat kaça kadar açık olacak, nerede, ve fuara nasıl gidilir? Hepsi bu haberimizde...

Çukurova Kitap Fuarı 2018 saat kaça kadar açık? nerede ve saatleri, nasıl gidilir ?

06 Ocak 2018 22:40

Adana'da bu yıl 11'incisi düzenlenen Çukurova Kitap Fuarı, 500 yazar, çizer ve şairin katılımıyla kapılarını ziyaretçilerine açtı. Fuara gelen ziyaretçiler ise içeriye girmek için uzun süre kuyrukta sıra bekledi. TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde fuarın açış töreni yapıldı. Fuarımızı ücretsiz olarak ziyaret edebilirsiniz.  İşte 11. Çukurova Kitap Fuarı ile ilgili detaylı bilgiler...

1-Fuar ne zaman açılıyor?

Fuar 6 Ocak 2018 Cumartesi günü saat 10.00’da ziyaretçilere açılıyor, 14 Ocak 2018 Pazar günü saat 19.00’da kapanıyor.

2-Fuar nerede?

TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde.Kurttepe Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı No:242 Çukurova / ADANA 

3-Kitap fuarına giriş ücretli mi?

Hayır. Fuarımızı ücretsiz olarak ziyaret edebilirsiniz.

4-Fuarda hangi yazarlar etkinlik düzenleyecek?

Etkinlik Takvimi sekmesinden fuardaki tüm yazarları görebilir, web sitemizin yanı sıra sosyal medya hesaplarımızdan da bizi takip edebilirsiniz: www.facebook.com/cukurovakitap , www.twitter.com/kitapfuari , www.instagram.com/kitapfuari Etkinlik programımız fuar yaklaştığında paylaşılmaktadır.

5-Fuarda imza günleri olacak mı? Hangi yazarlar imza günü düzenleyecek?

Etkinlik Takvimi sekmesinden imza günleri listemizi görebilirsiniz. Tüm imza günleri fuara katılan yayınevleri tarafından düzenlenmektedir. Detaylı bilgi için yayınevleri ile irtibata geçebilirsiniz. İmza günleri listemiz fuar yaklaştığında paylaşılmaktadır.

6-Fuara nasıl gidebilirsiniz ?

TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi Kurttepe Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı No:242 Çukurova / ADANA

TÜYAP Adana Fuar Merkezi’ne Fuar Süresince Ücretsiz Midibüs ve Otobüs Servisleri

1 - Adana Büyükşehir Belediyesi Önü - İstasyon Meydanı - Fuar Alanı
2 - Çukurova Üniversitesi YADİM Önü - Duygu Cafe Önü - Fuar Alanı

Fuar Alanına Hareket Şehir Merkezine Hareket
09:30 13:00
12:00 15:00
14:00 17:00
16:00 20.00*

* Fuarın son günü olan 14 Ocak 2018 Pazar günü servisler fuar alanından şehir merkezine saat 19:00’da kaldırılacaktır.

7-Metro ile geldiğimde hangi durakta inmem gerekiyor?

Hastane Durağı’nda (son durakta) inmeniz gerekiyor.

8-Fuarda kitaplarda indirim yapılıyor mu?

Fuarda yayınevleri farklı indirimler uyguluyor. Fuarda uygulanan indirimler tamamen ilgili yayınevlerinin sorumluluğundadır.

9-Fuarın ziyaret saatleri nedir?

Fuar 6-13 Ocak 2018 tarihleri arasında 10.00-20.00, fuarın son günü olan 14 Ocak 2018 Pazar günü ise 10.00-19.00 saatleri arasında açık olacaktır.

 

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