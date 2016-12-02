3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Samsun’un Atakum ilçesinde Zirve Camii’nde görevlilerin okuduğu cuma hutbesi işitme engelli vatandaşlara işaret diliyle tercüme edildi. Bugünden itibaren Samsun’un bütün ilçelerinde iki camide cuma hutbeleri işitme engellilere işaret dili ile anlatılacak.

Konuyla ilgili bilgi veren Samsun İl Müftüsü Veysel Çakı, “Diyanet İşleri Başkanlığımız sadece sağlıklı insanlara değil, engelli insanlara da hizmet götürülmesi konusunda çok değişik faaliyetleri var. Biz de Samsun’daki din hizmetlerinde özellikle camilerimizde engelli vatandaşlarımızın da yararlanmaları konusunda fiziki şartları düzeltmeye gayret gösteriyoruz. Üzülerek ifade edeyim ki geçmiş yıllardaki camilerimiz gençlerimiz için, engelliler için, kadınlarımız için çok uygun yapılamamıştır. Sadece sağlıklı insanların namaz kılmaları düşünülmüştür. Son yıllarda engelli insanlarımızın da rahatlıkla camiye ulaşabilmeleri ve camide sunulan din hizmetlerinden onların da istifade edebilmeleri için gerekli düzenlemeler yapılmaktadır. Bugünden itibaren de Samsun’un her ilçesinde iki camide işitme engelli vatandaşlarımız için hutbelerin işaret diliyle onlara aktarılması başlamıştır. Özellikle işitme engelli kardeşlerimizin bu camileri öğrenerek cuma hutbelerini dinlemelerini ve cemaat içerisinde yerlerini almalarını tavsiye ediyorum” dedi.