1 Temmuz günü Sabancı Merkez Camisi’nde meydane gelen olayda, internet kafe işleten Mahmut Kılıçaslan, cuma hutbesi okunduğu sırada yerinden kalkıp koşarak imamdan mikrofonu aldıktan sonra, evinde yapıp beline korseyle sardığı düzeneği göstererek paniğe neden oldu. Cemaat tarafından tekme tokat dövülen ve namaza gelen polisler tarafından linçten kurtarılan Kılıçaslan, tedavi edildikten sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

3 kez Suriye’ye giderek DEAŞ’a katıldığı belirlenen Kılıçaslan hakkında, ’inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme’, ’olası kasıtla yaralama, basit yaralama’, ’silahlı terör örgütüne üye olmak’, ’tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma’ ve ’halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit’ suçlarından toplam 70 yıla kadar hapis cezası istemiyle Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi’ne dava açıldı.

"HELALLİK İSTİYORUM"

İlk kez hakim karşısına çıkan Mahmut Kılıçaslan, terör örgütüne üye olmadığını, Suriye’ye akrabalarına maddi yardımdan bulunmak için gidip 1 gün kaldığını belirterek savunmasında şu ifadelere yer verdi:

"Suriye’den döndükten sonra internet kafemde silahlı oyunları bile yasakladım. Bu yüzden gelirim de düştü. İnsanların hayır duasını almak için camiye gittim. Üzerimdeki düzeneği internetten araştırarak basit bir şekilde yaptım. Bu düzenek patlayıcı bir düzenek değildir. Minberdeki imam ile konuştum. Hutbe öncesi duayı yapacağım sırada cemaatten birkaç kişi, ’canlı bomba’ diye bağırınca panik yaşandı. Kimseye zarar verme niyetim yoktu. Beni yoğun şekilde darp ettiler. Bu olay nedeniyle yaralanan ve zararı olan kişilerden helallik istiyorum. Hepsini zararını karşılayacağım. Ayrıca isteyeni tatile veya Umre’ye göndermeye de hazırım. Kesinlikle örgüte ilişkin suçlamaları kabul etmiyorum, pişmanım."

İMAM ŞİKAYETÇİ OLDU

Olay sırasında minberde hutbe okumaya hazırlanan imam Erbil Ünüvar ise sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi. Ünüvar, "Hutbeyi yapmaya başladığım sırada sanık minbere çıktı. Daha önce İstanbul’da Suriyeli veya ihtiyaç sahibi vatandaşların zaman zaman camiye gelip bir şey istemeleri nedeniyle, bu şahsında bu amaçla çıktığını düşünerek bir şey söylemedim. Sanık bu sırada göğsünü açarak düzeneği gösterdi ve ’Ses çıkarma’ deyince ben şoke oldum. O sırada sanık mikrofona bir şeyler söyleyince mikrofonu kapattım. Söylediği sözlerden birinin Arapça, ’Allah’ın ipine sarılın’ şeklinde olduğunu hatırlıyorum. Vatandaş bu düzeneği görünce ’bomba’ diye bağırdı. Millet kaçıştığı sırada sanık kulağıma eğilip bombayı patlatmayacağını söyledi."

İzdihamda yaralanan 11 kişiden 7’si müşteki sıfatıyla duruşmaya katıldı. 7 müştekiden 3’ü sanıktan şikayetçi olurken mahkeme heyeti, Mahmut Kılıçaslan’ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.