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Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? 10 Şubat Cuma namaz saatleri

Cuma namazı, cuma günleri öğle namazı vaktinde kılınır. Cuma namazı Müslümanlar için farz olan namazlardandır. Peki Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma gününün önemi nedir? Cuma günleri yapılacak işler nelerdir? İşte Cuma namazı ile ilgili bilmeniz gerekenler…

Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? 10 Şubat Cuma namaz saatleri

10 Şubat 2017 09:21

Cuma namazı Müslümanlar için farz olan namazlardandır. Cuma günleri Müslüman alemi için önemli bir gündür. Öyle ki Peygamber efendimiz Hz. Muhammed Cuma gününün önemini belirtmek için "Günlerin en hayırlısı Cuma' dır. Cuma günü iyi değerlendirilirse günahların affına sebep olacaktır." demiştir. Cuma namazı Cuma günleri öğle vaktinde kılınır. Cuma namazı İstanbul için bugün saat 13.25’te kılınacaktır. Cuma namazı, erkekler için farz kılınmıştır kadınlara farz değildir. Cuma namazının kılınabilmesi için önce hutbe okunmalıdır, öğle vakti olmalı ve en az imam hariç 3 kişilik bir cemaat oluşturulmalıdır.

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Cuma namazı bugün İstanbul için saat 13.25’te kılınacaktır. Peki Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma günü 16 rekat namaz kılınır. Bunlar sırası ile şöyledir: Önce, Cumanın dört rekatlık ilk sünneti kılınır. Bu sünnet, öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır. Sonra, cami içinde ikinci ezan ve hutbe okunur. Hutbe okunduktan sonra, ikamet okunup, cemaat ile Cuma namazının iki rekatlık farzı kılınır. Cuma namazının farzı kılındıktan sonra, dört rekatlık son sünneti kılınır. Bunun kılınışı öğle namazının ilk sünneti gibidir. Bundan sonra, “Vaktine yetişip kılmadığım son öğle namazının farzını kılmaya” diye niyet ederek, öğle namazının farzı gibi zuhr-i ahir denilen bir namaz kılınır.  Sonra da, sabah namazının sünneti gibi iki rekat vaktin sünneti kılınır. Bundan sonra, Âyet-el-kürsi ve tesbihler okunup, dua edilir.

CUMA GÜNÜNÜN ÖNEMİ NEDİR?

Cuma günleri müminlerin bayramıdır. Cuma günü yapılan ibadetlere iki kat sevap verilir. Bugün işlenen günahlar da iki kat yazılır. Bilhassa Cuma gününü, günahlardan kaçarak ibadetle geçirmeye çalışmalıdır. Allahü teâlâ, Cuma gününü Müslümanlara mahsus kılmıştır. Cuma günü, bayram günlerinden de faziletlidir.

CUMA GÜNLERİ YAPILACAK İŞLER NELERDİR?

Cuma günleri Müslümanlar için önemli bir gündür. Peki Cuma günleri yapılacak işler nelerdir? Cuma günleri Cuma namazı için gusletmek, güzel koku sürünmek, yeni, temiz giyinmek, saç, tırnak kesmek sünnettir. Cumayı perşembeden karşılamalı. Perşembe ikindiden sonra istigfar etmeli. Kur’an-ı kerim ve Yasin suresini okumalıdır. Cuma gecesi ehli ile gusletmelidir. Cuma namazına erken gitmeli, ilk safta yer almalı. Namaz kılanın önünden geçmemeli. Hatip minbere çıkınca, konuşmamalıdır. Az da olsa sadaka vermeli. Çoluk çocuğunun nafakasını bol vermeli. Cuma günü duanın kabul olduğu vakti bulmak için hep ibadet etmeli. Cuma günü sevinmek, herhangi bir müslümanın Cumasını tebrik etmek iyi olur.

Etiketler: cuma, cuma namaz saati, cuma namazı


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