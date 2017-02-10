Cuma günleri Müslümanların bayramıdır. Cuma günleri kılınan Cuma namazı erkeklere farz kılınmış kadınlara kılınmamıştır. Cuma namazı bugün İstanbul’da saat 13.25’te kılınacaktır. Sizler için Cuma namazı nasıl kılınır sorusunun cevabını derledik. Cuma günü 16 rekat namaz kılınır. Bunlar sırası ile şöyledir: Önce, Cumanın dört rekatlık ilk sünneti kılınır. Bu sünnet, öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır. Sonra, cami içinde ikinci ezan ve hutbe okunur. Hutbe okunduktan sonra, ikamet okunup, cemaat ile Cuma namazının iki rekatlık farzı kılınır. Cuma namazının farzı kılındıktan sonra, dört rekatlık son sünneti kılınır. Bunun kılınışı öğle namazının ilk sünneti gibidir. Bundan sonra, “Vaktine yetişip kılmadığım son öğle namazının farzını kılmaya” diye niyet ederek, öğle namazının farzı gibi zuhr-i ahir denilen bir namaz kılınır. Sonra da, sabah namazının sünneti gibi iki rekat vaktin sünneti kılınır. Bundan sonra, Âyet-el-kürsi ve tesbihler okunup, dua edilir.

ABDEST NASIL ALINIR?

1- Abdest almaya başlarken "Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya" diye niyet edilir,

2 - Euzübillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim denir,

3- Üç kez eller bileklere kadar yıkanır, (Bir elin parmakları diğer elin parmakları arasına geçirilerek hilallenir)

4- Sağ el ile ağıza üç kere su verilerek ağız yıkanır,

5- Sağ el ile buruna üç kere su verip, sol el ile sümkürülür,

6- Avuçlara su alıp, alından çene altına, şakaklara kadar üç kez yüz yıkanır,

7- Sol el ile sağ kol dirsek ile beraber üç kez yıkanır,

8- Sağ el ile sol kol dirsek ile beraber üç kez yıkanır,

9- Her iki kol yıkandıktan sonra, eller tekrar yıkanır ve başın dörtte biri mesh edilir, (başın üst kısmına ıslak elle dokunulur)

10- Daha sonra sağ ve sol elin şehadet parmakları ile iki kulağın deliklerine su verirken baş parmaklar ile kulakların arkası mesh edilir,

11- Ellerin dış yüzü ile ense mesh edilir,

12- Sol elin küçük parmağı ile, sağ ayağın küçük parmağından başlayarak, ayak parmaklarının arasını hilallemek suretiyle, topuklarla birlikte, sağ ayak üç kez yıkanır,

13- Sol ayağı üç kez yıkarken, ayak parmaklarının arasını küçük parmağı ile bu sefer baş parmaktan başlayarak, küçük parmağa doğru, ayak parmaklarının arasını hilallemek suretiyle topuk ile birlikte yıkanır.

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Cuma namazı Müslümanlar için farz olan namazlardandır. Cuma günleri Müslüman alemi için önemli bir gündür. Öyle ki Peygamber efendimiz Hz. Muhammed Cuma gününün önemini belirtmek için "Günlerin en hayırlısı Cuma' dır. Cuma günü iyi değerlendirilirse günahların affına sebep olacaktır." demiştir. Cuma namazı Cuma günleri öğle vaktinde kılınır. Cuma namazı İstanbul için bugün saat 13.25’te kılınacaktır. Cuma namazı, erkekler için farz kılınmıştır kadınlara farz değildir. Cuma namazının kılınabilmesi için önce hutbe okunmalıdır, öğle vakti olmalı ve en az imam hariç 3 kişilik bir cemaat oluşturulmalıdır.

CUMA GÜNÜNÜN ÖNEMİ NEDİR?

Cuma günleri müminlerin bayramıdır. Cuma günü yapılan ibadetlere iki kat sevap verilir. Bugün işlenen günahlar da iki kat yazılır. Bilhassa Cuma gününü, günahlardan kaçarak ibadetle geçirmeye çalışmalıdır. Allahü teâlâ, Cuma gününü Müslümanlara mahsus kılmıştır. Cuma günü, bayram günlerinden de faziletlidir.

CUMA GÜNLERİ YAPILACAK İŞLER NELERDİR?

Cuma günleri Müslümanlar için önemli bir gündür. Peki Cuma günleri yapılacak işler nelerdir? Cuma günleri Cuma namazı için gusletmek, güzel koku sürünmek, yeni, temiz giyinmek, saç, tırnak kesmek sünnettir. Cumayı perşembeden karşılamalı. Perşembe ikindiden sonra istigfar etmeli. Kur’an-ı kerim ve Yasin suresini okumalıdır. Cuma gecesi ehli ile gusletmelidir. Cuma namazına erken gitmeli, ilk safta yer almalı. Namaz kılanın önünden geçmemeli. Hatip minbere çıkınca, konuşmamalıdır. Az da olsa sadaka vermeli. Çoluk çocuğunun nafakasını bol vermeli. Cuma günü duanın kabul olduğu vakti bulmak için hep ibadet etmeli. Cuma günü sevinmek, herhangi bir müslümanın Cumasını tebrik etmek iyi olur.