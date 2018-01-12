Cuma namazı saat kaçta? Cuma namazı ne zaman? 12 Ocak 2018 Cuma

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerin Cuma namaz vakitlerini ve Cuma namazının kaçta olduğunu sizler için araştırdık. Diğer il ve ilçeler için namaz vakitlerini ve Cuma saatlerini sorgulamak ise çok basit... Tek yapmanız gereken buraya tıklamak. Gelen sayfada bulunan 'Lütfen Şehri yazınız!' butonuna ikamet ettiğiniz şehri yazarak beş vakit namazın saatlerini, Cuma namazı kaçta, Cuma namazı ne zaman kılınacak gibi soruların cevaplarını öğrenebilirsiniz. (http://www.turktakvim.com)

Cuma namazı saat kaçta? Cuma namazı ne zaman? İstanbul için Cuma Namazı Vakti

Cuma namazı saat kaçta? Cuma namazı ne zaman? Ankara için Cuma Namazı Vakti

Cuma namazı saat kaçta? Cuma namazı ne zaman? İzmir için Cuma Namazı Vakti

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Cuma namazı nasıl kılınır?

Sual: Cuma namazı kaç rekattır ve nasıl kılınır?

CEVAP

Cuma günü 16 rekat namaz kılınır. [Bunun iki rekatını kılmak farzdır. Öğle namazından daha kuvvetli farzdır.] Bunlar sırası ile şöyledir:

1- Önce, Cumanın dört rekatlık ilk sünneti kılınır. Bu sünnet, öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır. Sonra, cami içinde ikinci ezan ve hutbe okunur. Hutbe okunduktan sonra, ikamet okunup, cemaat ile Cuma namazının iki rekatlık farzı kılınır.

2- Cuma namazının farzı kılındıktan sonra, dört rekatlık son sünneti kılınır. Bunun kılınışı öğle namazının ilk sünneti gibidir.

3- Bundan sonra, “Vaktine yetişip kılmadığım son öğle namazının farzını kılmaya” diye niyet ederek, öğle namazının farzı gibi zuhr-i ahir denilen bir namaz kılınır.

4- Sonra da, sabah namazının sünneti gibi iki rekat vaktin sünneti kılınır. Bundan sonra, Âyet-el-kürsi ve tesbihler okunup, dua edilir.

Cuma namazını kılarken

Sual: Cuma namazının sünnetlerini kılarken, kazaya nasıl niyet edilir?

CEVAP

Cumanın ilk sünnetini kılarken, (Cumanın ilk sünnetini ve ilk kazaya kalmış öğle [ikindi veya yatsı] namazının farzını kılmaya) diye niyet edilir. Cumanın farzından sonra 10 rekât namaz kılınır. Bunun ilk dört rekâtını kılarken, (Cumanın son sünnetini ve ilk kazaya kalmış öğle [ikindi veya yatsı] namazının farzını kılmaya) diye niyet edilir. İkinci dört rekâtı kılarken, (Vaktine yetişip kılamadığım son öğle namazının farzını kılmaya) diye niyet edilir ve farz gibi kılınır. Buna zuhr-i ahir namazı denir, mutlaka kılmalıdır. Cuma namazı kabul olmazsa, bu namaz o günün öğle namazı yerine geçer. Sonra iki rekât daha kılınır, buna da (Vaktin son sünnetini ve ilk kazaya kalmış sabah namazının farzını kılmaya) diye niyet edilir.