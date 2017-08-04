Cuma namazına giden işçilerin bulunduğu otobüs kaza yaptı: 27 Yaralı

Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan Samsun istikametine gitmekte olan 32 yaşındaki Ali Dönmek idaresindeki 80 GE 175 plakalı tır, Tosya D-100 karayolu üzerinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi Kavşağında Tosya Organize Sanayi Bölgesinde çalışan ve Cuma namazına gittikleri öğrenilen işçilerin bulunduğu 55 yaşındaki Ahmet Türk yönetimindeki 37 KE 986 plakalı fabrika servis otobüsüne çarptı.

Kazada, adeta can pazarı yaşanırken kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada Cuma namazına giden otobüsteki Engin Ekerci, Sadık Yiğit, Mustafa Şen, Zekeriyya Umay, Cengiz Kurtoğlu, Hikmet Toy, Hasan Ahmetbeşeoğlu, Yusuf Çırakoğlu, İsmail Yüce, Kadir Çırak, Duran Tokmak, Yusuf Canlı, Kadir Aslanoğlu, Ahmet Türk, Hüseyin Özkorukçu, Refik Yurt, Reşat Sürel, Baki Eker, Sadık Kaygısız, Recep Elçi, Murat Avcı, İsmail Orta, Kadir Sezgin, Ali Hamarat, Fatih Mehmet Tuğra, İsmail Alaca ve Kadir Karsın isimli işçiler yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Tosya Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın ardından yol bir süre trafiğe kapatılırken polis ve jandarma ekipleri kaza yerinde geniş güvenlik önlemi aldı. Kaza yapan tır ve otobüsün yoldan kaldırılmasının ardından yola dökülen mazot ve yağlar itfaiye ekipleri tarafından yıkanarak yol tekrar trafiğe açıldı.

Güvenlik güçleri tarafından kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Sedat Ağacıkoğlu