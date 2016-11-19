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Cumalıkızık'a turist akını

UNESCO’nun dünya kültür mirasına dahil ettiği Bursa'nın tarihi Cumalıkızık köyünde turistlerin kahvaltı edebilmek için verdikleri uğraş görenleri şaşırtıyor.

Cumalıkızıka turist akını

19 Kasım 2016 09:30

Osmanlı köyü Cumalıkızık, tarihi dokusuyla turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Dünyanın birçok ülkesinden ziyaret için turistlerin geldiği, Osmanlı köy mimarisinin en güzel örneklerini yaşatan Cumalıkızık, Arnavut kaldırımlı taş sokakları, asırlık çınarları ve misafirperver halkı ile Türkiye'nin çok ziyaret edilen köyleri arasında yer almaya devam ediyor. Şehir merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan Cumalıkızık’ta hafta sonları kurulan pazar yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekerken, köy halkının kendi elleriyle yaptığı erişte, tarhana ve tatlılar rağbet görüyor. Rengarenk boyalı evlerin iç avlusunda 20 çeşitten oluşan köy kahvaltısı, gözleme ve ayran satılırken, yerli yabancı turistler köy kahvaltısı yapabilmek için adeta yer kapma savaşı yapıyor. Dünyanın en dar sokaklarından biri olarak bilinen Cin Aralığı Sokağı'nda da fotoğraf çektiren turistler, gün boyu köyün mistik havasını içlerine çekerek, tarihle iç içe bir gün geçiriyor.
 

Etiketler: bursa, Cumalıkızık


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