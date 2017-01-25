Yeni Patent Kanunu’nu değerlendiren Adres Patent Genel Müdür Yardımcısı Cumhur Abdullah Akbulut, TBMM’nin kabul ettiği ve Cumhurbaşkanı’nın onayladığı kanunun önümüzdeki dönemde Türkiye'nin ticari hayatını olumlu yönde etkileyeceğini söyledi. Akbulut, değerlendirmesinde “Sınai Mülkiyet bir süreç yönetimi olduğu için yasal sürelerde hak sahibinin hak kaybına uğramaması için vekille çalışması gerekiyor" dedi. Yeni Patent Kanunu'nun neler getireceği yönünde açıklamalarda bulunan Akbulut, "Pek çok yeniliği ve hukuki alt yapıyı içeren kanun, uluslararası düzenlemelerle uyumlu hale geliyor. Girişimcilerin, rekabet edebilirlik kazanmaları için gerekli adımları atabilmelerine fırsat veriyor. Yeni yasa teknoloji, tarım ve sanayiyi dolayısıyla da ekonomik alanları olumlu yönde etkileyecektir” diye konuştu.

"Türk Patent Enstitüsü’nün adı değişti"

Türk Patent Enstitüsü’nün adının 'Türk Patent' olarak değiştirildiğini aktaran Cumhur Abdullah Akbulut, maddeler halinde yasanın getirilerini şöyle anlattı: " Uluslararası düzeyde mal ve hizmetler 45 sınıf olarak gruplandırılıyor. Tüm patentler incelemeli oluyor. Türk Patent, inceleme yapabilme yetkisine sahip olduğu için, patentler uluslararası nitelik kazanmış olacak.

Hapis ve para cezası

Taklit mal üreten, sunan, satan, nakleden ve depolayanlara 3 yıla kadar hapis ve 20 bin güne kadar adli para cezası verilecek. Başvuru, inceleme ve tescil süreleri kısalıyor ve işlemlerin yürütülmesi kolaylaşıyor. Böyleceyatırımcılar tasarımla ilgili yatırım yapmak için uzun süre beklemeyecek. Patente konu buluşlarda, emeği geçen paydaşlarla ilgili patent başvuruları, hak ve yükümlülükler ile lisanslama konuları, açıklık kazanıyor. Ortak patent alma ve kullanma imkanları getiriliyor. Kamu destekli buluşların patent hakkının buluşu yapana ait olduğu ancak kullanım ve gelir paylaşımı konularında özel anlaşmalarla düzenlemeler yapılacağı hükümleri getirildi. Yüksek öğrenim kurumlarında gerçekleştirilen buluşların patentlenmesinde kurum ile buluşu yapanın hakları da netleşti. Kurumlar buluşlarından gelir elde edecekler.

Yeni kanunla artık Türkiye’de kokular da marka olarak tescil edilebilecek. Avrupa Birliği marka hukukundaki esnek yaklaşım benimsenerek ses ve hareket markaları gibi geleneksel olmayan işaretler de marka olabilecek. Coğrafi İşaret ve geleneksel ürün adları için de amblem kullanımı getirildi.

Nasıl başvuru yapılmalı?

Başvurular mutlaka vekil aracılığıyla yapılmalı, böylece yanlış başvuru ve gereksiz zaman kaybının önüne geçilebilir. Sınai Mülkiyet bir süreç yönetimi olduğu için yasal sürelerde hak sahibinin hak kaybına uğramaması için vekille çalışması gerekiyor. Zemini kanuna dayalı olan yaptırımları olan Sınai Mülkiyet tescil işlemleri ilgili alanında tecrübeli ve konusunda uzman bir vekilden destek almak hak sahibinin yararına olacaktır”.

