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Cumhur ittifakına bir parti daha katıldı

BBP Genel Başkan Yardımcısı Üzeyir Tunç, "Kurullarımız AK Parti listelerinden seçime girme kararı verdi. Biz de bu kararı AK Partiye ilettik. Uygun karşıladılar, seçime AK Parti listelerinden gireceğiz" dedi

Cumhur ittifakına bir parti daha katıldı

03 Mayıs 2018 14:16

Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) seçime cumhur ittifakı içerisinde girmek istemesi üzerine MHP cephesinden veto gelmişti. AK Parti'yle görüşmeleri sürdüren BBP'nin bu kararını iletmesi üzerine dün AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, BBP'nin AK Parti listelerinde yer alarak seçime girebileceğini belirtmişti. Konuya ilişkin AK Parti Genel Merkezi'nde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ve BBP Genel Sekreteri Üzeyir Tunç bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrasında ortak basın açıklamasında bulunan ikili, BBP'nin seçimlere AK Parti listelerinde yer alarak girmesi yönünde karar verdiklerini belirtti. BBP'nin Yenikapı ruhunda ortaya koyduğu tavrın bugün aynı şekilde sürdüğünü dile getiren Tunç, ittifakın hayırlı olması temennisinde bulundu. Ünal da, BBP'nin göstereceği adayları milletin onayına sunacaklarını söyledi. 

"Bahçeli'nin hassasiyetine katılıyoruz" 

Açıklamaların ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, siyasette ahlakın önemine vurgu yaparak, "İttifakların ve mutabakatların önünü yasal düzenlemelerle açtık. Hülle yapılmasın, millet iradesi üzerinden pazarlıklar yapılmasın. Bu süreç gösterdi ki hem cumhurbaşkanı adayı gösterme sürecinde hem sonra bazı siyasi partilerin alışkanlıklarını ortaya koydukları pespayelik ortada. Milletin gözü önünde cereyan etmeyen ittifaklar masa başı pazarlık olarak okunur. Millet iradesi üzerinden yapılan pazarlıkları siyasi ahlakın parçası olarak görmüyoruz. Cumhur ittifakı bu milletin temsilcisidir ve lideri milletin adayı Recep Tayyip Erdoğan'dır" şeklinde konuştu. 

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin cumhurbaşkanlığı adaylığı için gereken 100 bin imzanın araştırılması yönündeki çağrısını da değerlendiren Ünal, "Devlet Bahçeli'nin 100 bin imza hassasiyetine katılıyoruz. Son 15 gün içerisinde ana muhalefet kanadında olup bitenlerin Türkiye'nin ne gündemini ne de siyasetini rehin almaya hakkı yok. Bizim sorumluluklarımız ve yapmamız gerekenler var. Biz daha çok bunlarla ilgiliyiz" diye konuştu.  

Yağmur Yıldız

 

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