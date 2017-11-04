Cumhurbaşkan Erdoğan'dan şehit ailesine taziye!

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit polisin babası İbrahim Taşdemir ve eşi Yeşim Taşdemir ile bu akşam telefonda konuştu. Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesindeki operasyon esnasında polis memuru Taşdemir'in hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhum şehide Allah'tan rahmet, ailesine de sabır ve metanet diledi. Taşdemir ailesinin de sergilediği duyarlılıktan dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ettikleri öğrenildi.