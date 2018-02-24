Cumhurbaşkanı 6 yaşındaki bordo bereli kızı teselli etti

Kahramanmaraş Spor Salonunda düzenlenen kongrede konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tribünde ağlayan asker kıyafetli minik kız çocuğunu fark etti. Konuşmasını keserek küçük kızın ağlama nedenini soran Erdoğan, daha sonra korumaları aracılığıyla çocuğu sahneye aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a rüyasında gördüğünü anıyı anlatan 6 yaşındaki Amine Tıraş, üzerindeki asker kıyafetini Ömer Halisdemir’in kardeşi Soner Halisdemir’den hediye aldığını söyledi.

İsmail Kurtul İlkokulu 1’inci sınıf öğrencisi Amine Tıraş, “Cumhurbaşkanımızın yanında şiir okuyacaktım ama heyecanımdan okuyamadım. Bu bereyi de Ömer Halisdemir’in kardeşi Soner Halisdemir ağabeyim verdi. Ömer Halisdemir’i rüyamda gördüm. Ortada sepet vardı, içinde iki tane anahtar vardı. Bir anahtarı ben aldım diğer anahtarı almadım. Çünkü o anahtar Ömer Halisdemir’in anahtarıydı. O anda Ömer Halisdemir ağabeyim elini uzattı ‘Ben ölmedim yaşıyorum’ dedi.

Amine Tıraş’ın annesi Emine Tıraş ise “Çok duygulu bir gündü bugün. Kızım 6 yaşında, tam bir cumhurbaşkanı hayranı. Kızım 4 yaşında iken ‘İstiklal Marşını’ ezberlettim. 5 yaşında iken ‘Ben Türkiye’m’ şiirini. Bir de cumhurbaşkanımızın ‘Minareler Süngü’ şirini ezberlettim. 6 Şubat’ta mecliste idik orada şiir okuyacaktı ama heyecanından söyleyemedi. Şimdi tek hayali Cumhurbaşkanlığı Külliye’sinde şiir okumak” ifadelerini kullandı.

Muhammet Özer - Halil Koyun