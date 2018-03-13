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Cumhurbaşkanı açıkladı '3400 terörist etkisiz hale getirildi'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı’nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 3400’e yükseldiğini belirterek, "Afrin’e girdik giriyoruz, çok fazla bir şey kalmadı” dedi.

Cumhurbaşkanı açıkladı 3400 terörist etkisiz hale getirildi

13 Mart 2018 17:13

Beştepe’de düzenlenen Uluslararası 4 İyilik Ödülleri programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatındaki son duruma ilişkin bilgi verdi. Zeytin Dalı Harekatı’nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 3400’e çıktığını anlatan Erdoğan, "Afrin’e girdik giriyoruz, çok fazla bir şey kalmadı ama biz işgal için girmiyoruz. Biz Afrin’i oraların gerçek sahiplerine teslim etmek için giriyoruz” ifadelerini kullandı.

Mehmetçik’in sivil hassasiyetine vurgu yapan Erdoğan, “Eğer sivilleri hedef alsaydık Afrin çoktan düşmüştü. Birileri, mazlumların kanı ve gözyaşı üzerinden semirmeye çalışırken, bizim kuruluşlarımız Suriye’den Irak’a kadar tüm insanlığın yüzünü ağarttı” dedi.  

 

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