Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, memleketi Yalova’da oy kullandı

CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrrem İnce, memleketi Yalova’da Saffet Çam Ortaokulu 1118 No’lu sandıkta oyunu kullandı. Oyunu kullandıktan sonra hayırlı olsun dileklerini ileten İnce, bu esnada kolundan çeken bir muhabire de takılarak “Çocuk gibi çekiyorsun” dedi.

Ailesi ile oy kullanan İnce, Ankara Yüksek Seçim Kurulu (YSK)’ya hareket etmeden önce okul kapısında kısa bir konuşma yaptı. İnce, “Hepinize çok teşekkür ediyorum. Buradan Ankara’ya YSK’nın önüne gidiyorum. Siz burada sandıkların başında durun. Ben YSK’nın başında duracağım Allah’ın izni ile bu iş olacak. Yalova Cumhuriyetin kuruluşunda da Atatürk’ün karargahıydı. Yani 1929’dan 1938’e kadar burası karargahtı. İşte bakın karargah olmaya da başladı da. Bu süreçte basın mensuplarına çok teşekkür ediyorum. Demin bir arkadaş(muhabir) kolumu itse de ona da teşekkür ediyorum. O arkadaşı merak ediyorum. Sana da konuşacağım merak etme. Aşk olsun, sorun yok. Bende gırgır yaptım. Sen beni çekersen bende böyle ifşa ederim. Buradaki 3 milletvekilimizde zaten Ankara’ya gelecekler” dedi.