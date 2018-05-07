Cumhurbaşkanı adaylarının YSK'ya sunduğu belgeler tamamlandı

Erken seçim takvimini açıklayan Yüksek Seçim Kurulu'na siyasi partiler 1-5 Mayıs tarihleri arasında başvurularını gerçekleştirdi. Bu kapsamda AK Parti'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'den Muharrem İnce ve HDP'den Selahattin Demirtaş cumhurbaşkanı adayı olarak belirlendi. Adayların eksik bilgi ve belgelerini tamamlamaları için süre bugün doldu. YSK'dan alınan bilgilere göre üç adayın da belgelerinde eksiklik olmadığı belirtildi.

100 bin imza ile cumhurbaşkanı adayı olan adaylar ise, 4-9 Mayıs tarihleri arasında imza toplayacak. Bu kapsamda 100 bin imzaya ulaşan ilk isim İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ardından da Saadet Parti Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu oldu. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz de 100 bin imza toplamaya devam ediyor.

100 bin imza sürecinin de tamamlanmasının ardından Yüksek Seçim Kurulu'nun resmi verileri açıklamasıyla 10 Mayıs tarihinde cumhurbaşkanı geçici aday listeleri Resmi Gazete'de yayımlanacak. Bir günlük itiraz sürecinin ardından 13 Mayıs Pazar günü cumhurbaşkanı kesin aday listeleri Resmi Gazete'de yayımlanacak ve seçim propagandaları başlayacak.

Yağmur Yıldız - Emre Yüzügüldü