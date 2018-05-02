Diğer
Kategoriler

Cumhurbaşkanı adaylığı için 4 parti YSK'ya başvurdu

Cumhurbaşkanı adaylığı için Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) 4 parti başvurdu. Saat 17.00 itibariyle YSK'da başvurular sona erdi.

Cumhurbaşkanı adaylığı için 4 parti YSKya başvurdu

02 Mayıs 2018 17:48

YSK tarafından 24 Haziran tarihinde gerçekleştirilmesi kararı alınan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerine dair ayrıntıların yer aldığı takvimin açıklanmasıyla seçim süreci başlamıştı. YSK'nın yayımladığı seçim takviminde, erken seçimlerde oy kullanacak ve başvuracak adayların hangi tarihte neler yapması gerektiğine ilişkin tüm bilgiler kapsamlı şekilde yer almıştı. Bu kapsamda 100 bin imza ile cumhurbaşkanı adaylığı başvurusunda bulunacaklar için son gün 2 Mayıs Çarşamba olarak belirlenmişti.

Cumhurbaşkanı adaylığı için ilk YSK'ya başvuran ilk isim Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek oldu. Bugün ise ilk olarak İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ardından Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz de cumhurbaşkanı adaylığı için başvurularını tamamladı. YSK tarafından değerlendirilecek olan adayların başvurularının kabul edilmesiyle imza toplama süreci başlayacak. Adayların 4-9 Mayıs tarihleri arasında 100 bin imza toplaması gerekiyor. Kesin aday listesi 13 Mayıs tarihinde açıklanacak.  

Yağmur Yıldız - Nurullah Geylani

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 23°C

  • Ankara

    Ankara 28°C

  • İzmir

    İzmir 32°C

  • Bursa

    Bursa 27°C

  • Trabzon

    Trabzon 21°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç