Cumhurbaşkanı Avrupa Şampiyonlarını kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gaziantep ziyareti sırasında Karataş Spor Salonunda Avrupa Hokey Şampiyonu Gaziantep Polisgücü Spor Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan, Teknik Direktör Yusuf Kasım, Genel Sekreter İsmail Eryoldaşile Hokey Takımı sporcularını kabul etti.

Avrupa Şampiyonu ekipten şampiyonayla ilgili bilgiler alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sporcuları ve kulüp başkanı Mehmet Kaplan’ı kutlayarak Türkiye Bayrağının Avrupa’da dalgalandırılmasını sağlayan ekibe başarılar diledi.

Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan ve Teknik Direktör Yusuf Kasım Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a şampiyona hakkında bilgiler vererek Avrupa Şampiyon Kulüpler Salon Hokeyi Turnuvasında Türkiye’nin tek takımının Gaziantep Polis Gücü Spor Kulübü olduğunu ifade etti. Şampiyonluk sevinçlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la paylaşan sporcular günün anısına dair öz çekim çekmeyi de ihmal etmedi. Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan ve Teknik Direktör Yusuf Kasım Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdogan’a günün anısına hokey sporunun oynandığı bir Hokey stick’i ve hokey topu taktim ettiler.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Gaziantep ziyaretinde programına katılan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Ak Parti Gaziantep Milletvekilleri Şamil Tayyar, Ahmet Uzer, Nejat Koçer, Mehmet Erdoğan, Eski Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Ak Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyüp Özkeçeci, Yönetim Kurulu Üyesi Nur Mirkelam, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep Eski Milletvekili Mehmet Sarı ve karşılama törenine katılan çok sayıda sanayici, iş adamı, siyasetçi ve protokol üyesi Şampiyon takımı kutlarken Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan ve Teknik Direktör Yusuf Kasım’a başarılar dilediler.