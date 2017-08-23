Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gedikli; "Tehditlere pabuç bırakmayız"

Tüketici güven endeksinin Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0,3 oranında azaldığını ve 71.1 olduğunu kaydeden Bülent Gedikli, "Ancak maddi durum beklentisi endeksi aynı düzeyde. Toplumun genel ekonomik beklentisi ise Ağustos ayında yüzde 2,3 oranında artarak 97,9 değerine yükseldi. Bizim için önemli olan bir diğer rakam işsiz sayısı beklentisi endeksi ve bir önceki aya göre yüzde 2,6 oranında azalarak Ağustos ayında 72,4 oldu. Sonuç olarak yaz aylarının etkisiyle cüzi miktarda azalış söz konusu. Ancak ekonomiye genel anlamda bakışın istikrarlı olduğunu görebiliyoruz" ifadelerini kaydetti.

Mali disiplini sağlam ve alınan teşvikleri yine ekonomiyi canlandıracak şekilde yatırıma dönüştüren özel sektörün iki sacayağını oluşturduğunu belirten Gedikli, "FED faiz artışının ve bilanço azaltma ihtimalinin her geçen gün azaldığı ancak aynı zamanda Trump belirsizliği ve korumacı ekonomi politikaları piyasaları genel anlamda tedirgin ediyor. Bu süreçte Türkiye yine dünyadaki bu krizleri fırsata çevirecek şekilde ekonomide alternatif pazarlar ile rotasından sapmayarak devam edecek. Türkiye yüzde 7 büyüme potansiyeline sahip bir ülke ancak bunun üreterek, ihraç ederek olması, yani büyümenin kalitesi de bizim için önemli. Suni gündemlerle Türkiye ekonomisini baltalamak isteyen Almanya ise Türkiye'yi ekonomi ile tehdit edemeyeceğini kısa zamanda, seçimlerin bitiminde idrak edecektir. Etmemesi durumunda en az Türkiye kadar hatta daha fazla kendi ekonomisinin zarar göreceğini unutmamalıdır. Tehditlere pabuç bırakmayız" şeklinde konuştu.

Derya Yetim