Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gedikli’den ekonomik gündeme ilişkin değerlendirme

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Bülent Gedikli, ekonomik gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu. Gedikli, Fitch'in Türkiye'nin notunu artırmak zorunda olduğunu belirterek, "Fitch, Türkiye büyümesini geçen ay revize etti, daha birçok olumsuz beklenti analizleri 15 Temmuz'dan sonra boşa çıktı. Zaten notu düşürmeleri de siyasi bir karardı, ekonomiye operasyondu. Not artışı yapmak zorundalar. Ancak yapmayacaklar çünkü tarafsız bir değerlendirme yapmadıkları ortada" ifadelerini kullandı.

"15 Temmuz sonrası Türkiye ekonomisi hakkında hiçbir öngörüsü isabetli çıkmayan kurumların, teknik değil adeta muhalif parti gibi davranmaya devam edecekleri görülüyor" diyen Gedikli açıklamasında şu değerlendirmelere yer verdi:

"Biz Türkiye olarak yolumuza devam edeceğiz. 2008 krizini öngöremeyen ve başta Amerika olmak üzere sonrasında birçok yanlış analiz yapanların, kriz teğet geçecek dediğimizde bunun ne anlama geldiğini idrak edemeyenlerin söylemlerine bakarak yatırımcılar karar almıyorlar. Dünyanın en büyük yatırımcılarının söylemleri ve kararları ile kredi kuruluşlarının raporları birbirinden çok farklı. OHAL'in terörle mücadele ve Türkiye'nin ekonomik siyasi açıdan zarar veren yapılardan temizlenmesi için hayati öneme sahip olduğunu görmezden gelerek, yine OHAL'i kaldırın mealinde cümleler edecekler. Fransa'da devam eden OHAL'in gerekçesinden çok daha ağır bir dizi saldırı altında olan Türkiye terörle mücadelesini hukuki zeminde tamamladıktan sonra kaldıracak."