Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlnur Çevik'den çarpıcı açıklamalar

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlnur Çevik, CRI FM'de Erkan Tan'ın sunduğu 'Erkan Tan Vakti'nin konuğu oldu. Burada çok çarpıcı açıklamalarda bununan Çevik, "Türkiye, Kuzey Suriye'de kazara ABD askerlerini vurabilir" dedi.

'Bir bakarsın kazara birkaç roket de onlara isabet eder'

Programın sunucusu Erkan Tan'ın 'Peki ABD'ye ne diyorsunuz efendim? Resmen biz saldırmayalım diye PKK'lı teröristlere koruma kalkanı oldular" sorusuna Çevik, "Oraya gezmeleri bir şey ifade etmez. O bölgeden ülkemize sızıyorlar. DAEŞ'e noldu? Bir gece ansızın gittik oraya ve kendimizi El Bab'ta bulduk. Aynı şey Kuzey Suriye için de geçerli. Eğer fazla ileri giderlerse bizimkiler öyle Amerikanları zırhlıları ordaymış… Bir bakarsın kazara birkaç roket de onlara isabet eder" şeklinde cevap verdi.