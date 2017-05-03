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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlnur Çevik'den çarpıcı açıklamalar

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı İlnur Çevik Kuzey Suriye'yle ilgili yaptığı açıklamada bölgedeki ABD askerlerinin "kazara" vurulabileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlnur Çevikden çarpıcı açıklamalar

03 Mayıs 2017 15:02

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlnur Çevik, CRI FM'de Erkan Tan'ın sunduğu 'Erkan Tan Vakti'nin konuğu oldu. Burada çok çarpıcı açıklamalarda bununan Çevik, "Türkiye, Kuzey Suriye'de kazara ABD askerlerini vurabilir" dedi.

'Bir bakarsın kazara birkaç roket de onlara isabet eder'

Programın sunucusu Erkan Tan'ın 'Peki ABD'ye ne diyorsunuz efendim? Resmen biz saldırmayalım diye PKK'lı teröristlere koruma kalkanı oldular" sorusuna Çevik, "Oraya gezmeleri bir şey ifade etmez. O bölgeden ülkemize sızıyorlar. DAEŞ'e noldu? Bir gece ansızın gittik oraya ve kendimizi El Bab'ta bulduk. Aynı şey Kuzey Suriye için de geçerli. Eğer fazla ileri giderlerse bizimkiler öyle Amerikanları zırhlıları ordaymış… Bir bakarsın kazara birkaç roket de onlara isabet eder" şeklinde cevap verdi.

Etiketler: ABD, İlnur Çevik, Kuzey Suriye


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