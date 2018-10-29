Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: 'Kırgızistan-Türkiye ilişkilerinin geleceği çok güçlü olacak'

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Denetleme Kurulu Üyesi ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Manas Üniversitesi Denetleme Kurulunun yıllık olağan toplantısına katıldı. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Denetleme Kurulu Başkanı olan YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Rahmi Er başkanlığındaki toplantıda üyeler Fatih Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Duman ve Maliye Bakanlığı Daire Başkanı İsmail Eraslan da hazır bulundu. Cuma günü üniversite yönetimi, personel ve öğrenciler tarafından düzenlenen Cumhuriyet'in 95. yıl dönümü kutlamaları ile ilgili yaptığı açıklamada Topçu, “Cumhuriyetimizin kuruluşunun 95. yıl dönümü coşkusunu buradaki kardeşlerimizle birlikte yaşamak ve bu coşkuya şahit olmak bizi ziyadesi ile memnun ve mutlu etti. Rektörümüz Sebahattin Balcı şahsında akademik ve idari personele ve öğrencilerimize çok teşekkür ediyoruz” dedi.

“Kırgızistan-Türkiye ilişkilerinin geleceği çok güçlü olacak”

Topçu, “Kardeş ülke Kırgızistan'da büyükelçiliğimiz, Manas Üniversitesi, TİKA ve TRT Avaz, Kırgızistan ve Kırgız kardeşlerimizin refahının daha da artması için ciddi gayret içindeler. Cumhurbaşkanımızın ‘ortak geçmişimizden güç alan Türkiye-Kırgızistan ilişkilerini geleceğe daha da güçlendirerek taşıyacağımızdan eminim' ifadesi doğrultusunda hepimiz daha çok çalışıp gayret göstereceğiz. Kırgızistan-Türkiye ilişkilerinin geleceği çok güçlü olacak” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son Kırgızistan temasları esnasında Manas Üniversitesini ziyaret etmesinin tarif edilemez katkılara vesile olduğunu belirten Topçu, “Örneğin bir öğrencimiz ‘Artık Türkiye'den gelen öğrenciler havalimanlarında Türkçe bilenler tarafından güler yüzle karşılanıyor' diyor. Kırgızistan'da çeşitli sektörlerde çalışanlarımız ise ‘Kırgızistan bürokrasisi ile ilişkilerimizde çok müspet gelişmeler var, daha iyi olacak' diye beyanlarda bulundular. Kurumlarımız Kırgızistan'da FETÖ ile mücadelede hem Kırgızistan halkının hem de Türk halkının çıkarları için Cumhurbaşkanımızın gösterdiği hedefler doğrultusunda çok ciddi bir motivasyon ile çalışıyorlar” açıklamasında bulundu.

“Manas Üniversitesi esasen Atatürk'ün bir vasiyeti”

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sebahattin Balcı ise, “Esas itibariyle bunu 1934-35'lerde Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk işaret etmişti. ‘Bir gün gelecek, bu büyük gözüken Sovyetler Birliği tarihteki rolünü bitirip sahneden çekilecek. O topraklarda bizim kardeşlerimiz var. O zaman onların bize ihtiyacı olacak. Bu günden o gün için hazır olmamız lazım' demişti. İleri görüşlülüğün, ufuklar ötesine geçişin en güzel örneklerinden birisidir bu. Bu anlamda bakarsak Manas Üniversitesi esasen onun bir vasiyetidir. O vasiyet 1995 yılında gerçekleşmiş ve Manas Üniversitesi kurulmuştur” dedi.

Ahıska Türkleri Topçu ve beraberindeki heyeti evlerinde ağırladı

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat ve Cumhurbaşkanlığı Uzmanı Fatih Topaktaş ile birlikte Kırgızistan'da yaşayan Ahıska Türklerinin misafiri de olan Yalçın Topçu, “Kırgızistan'ın refahına, güvenliğine, birliğine ve yükselmesine kanları, canları ve ruhları ile katkılarda bulunan kardeşlerimiz, Türkiye Büyükelçimizin Kırgızistan-Türkiye ilişkilerinin ilerletilmesi hususunda yaptığı çalışmalarla birlikte kendilerinin de acı ve tatlı günlerinde yanlarında olmalarından dolayı memnuniyetlerini belirttiler” ifadelerini kullandı.

Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, “Buradaki projelerimizde Kırgızistan vatandaşı olan Ahıskalı kardeşlerimizi hayatın her alanında daha aktif kılmaya, yaşadıkları yerde siyasi ve idari olarak Kırgız toplumu ile daha iyi kaynaştırmaya gayret gösteriyoruz. TİKA ile el ele Ahıska Türkü kardeşlerimizin yaşadığı köylerde, beldelerde ne kadar altyapı ihtiyaçları varsa bunları gideriyoruz" dedi.