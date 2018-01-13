Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu'dan 'seçim ittifakı' açıklaması

Yerli Düşünce Derneği Onursal Başkanı ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu, Yerli Düşünce Derneği’nde yüksek lisans öğrencilerini ağırladığı toplantıda, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 2019’daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek vereceğini açıklamasının ardından kamuoyunda “milli mutabakat” olarak anılmaya başlayan seçim ittifakı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Bu birlikteliği "yerli ve milli ittifakın, bin yıllık terkibin siyasette ete kemiğe bürünmüş hali" olarak özetleyen Topçu, "Bu adım ecdadın ruhuna hürmet ve evladın geleceği için atılmıştır. Bu kutlu birlikteliğin mimarları şanlı tarihimizde altın bir sayfa açmışlardır" ifadelerini kullandı.

"Türk-İslam medeniyetinin yeniden ihyasının kapısının açıldı"

Türk-İslam medeniyetinin yeniden ihyasının kapısının açıldığını belirten Topçu şunları kaydetti:

"Her türlü tahrik ve tacizlere aldırmadan, vatan ve millet sevdasını kerteriz alarak bu yolu açan Cumhurbaşkanımız ile Sayın Devlet Bahçeli’ye bu millet şükran borçludur. Bir kez daha şer güçlerin ve işbirlikçilerin oyunları bozulmuş, hesapları boşa çıkmıştır. Fitne değil rahmet kazanmıştır. Türkiye kazanmıştır. Medeniyet coğrafyamız kazanmıştır. Hürriyete ve büyümeye yürüyen, mazlumları sahiplenip hakkı tutarak yücelen Yeni Türkiye’nin; dolayısıyla."

"Milliyetçi muhafazakar tabanda bayram coşkusu olmuştur"

"Bu birliktelik vatandaş tarafından sarsmaktan öte ‘deprem etkisi oluşturacak’ şekilde görülmüştür" diyen Topçu, "Bu birliktelikle başaracağız ‘ülkeyi güvenli, özgür, refah seviyesi yüksek,salt adaletin hakim olduğu, merhamet ve nizam medeniyetinin çocuklarının tarih sahnesindeki yerini almasını sağlayacak hale getireceğiz’ deniliyor. Milliyetçi muhafazakar tabanda bayram coşkusu olmuştur. Biz vatandaş olarak memnunuz. Derebeylik ve sömürge medeniyetinin temsilcileri rahatsızdır" değerlendirmesinde bulundu.