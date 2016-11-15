KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın anıt mezarının temeli bugün gerçekleştirilen törenle atıldı. Denktaş ailesinin, devlet ve hükümet yetkilileriyle Türkiye’den konukların ve vatandaşların katıldığı temel atma töreninde sırasıyla; Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün ve KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı konuşma yaptı. Temel atma törenine, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Meclis Başkanı Sibel Siber, Başbakan Hüseyin Özgürgün, 2’nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, 3’üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Ömer Paç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, 28’inci Tümen Komutanı Tuğgeneral Faruk Yıldırım, 39’uncu Tümen Komutanı Tuğgeneral Erdal Şener, Ana Muhalefet Partisi CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman katıldı. Kurucu Cumhurbaşkanı’nın oğlu Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş ve diğer aile fertleri de törende hazır bulundu. Saygı duruşunda bulunulan törende İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından konuşmalara geçildi. Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Türk Silahlı Kuvvetleri Temsilcisi Orgeneral Musa Avsever da temel atma töreninde katıldı. Törende, konuklara Kurucu Cumhurbaşkanı’nın gençlere hitaben yaptığı konuşma dinletildi.

TÜRKEŞ: “DENKTAŞ, YÜRÜTTÜĞÜ MÜCADELEYLE HALKLAR İÇİN DE ÖRNEK BİR ŞAHSİYETTİR”

Törende, Rauf Raif Denktaş’la ilgili düşüncelerini aktarmak üzere kürsüye ilk önce Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş çıktı. Türkeş hukukçu, devlet adamı, siyasetçi olan Denktaş’ın aynı zamanda eserleriyle gençlere yol gösteren bir düşünce adamı, Kıbrıs Türkü’nün simgesi olduğunu söyledi. Türkeş, “Merhum Denktaş, Kıbrıs Türkü’nün abideleşmiş isimlerinden biri. Kıbrıslı Türklerin varlığını koruması ve meşru haklarının savunulmasında harcadığı ömürle hepimizin kalbinde müstesna bir yer edindi. Rauf Denktaş, KKTC’nin Kurucu Cumhurbaşkanı olmasının yanında evrensel eşitlik ve özgürlük temelinde yürüttüğü mücadeleyle aynı durumda olan halklar için de örnek bir şahsiyettir” dedi. 1960’larla 1970’leri “puslu” ve “Kıbrıslı Türklerin terör tehdidi altında olduğu yıllar” şeklinde niteleyen Türkeş, şunları ekledi:

“EOKA terörüne karşı Türk Mukavemet Teşkilatı ile başlattığı mücadeleyi daha sonra siyasi zeminde sürdüren, halkının önünde bir güneş gibi parlayan ve yükselen Rauf Denktaş, demokratik kimliği, meşru hukuk düzenine bağlılığı ve örnek yaşamıyla Kıbrıs Türkü’nün yolunu aydınlatmaya devam edecek”

Kıbrıs Türklerin ve KKTC’nin adil ve kalıcı bir çözüm için çalışmaya devam edeceğini dile getiren Türkeş, “Denktaş adada kalıcı bir barışın temini için mücadeleden hiç vazgeçmedi” vurgusunda bulundu. Türkeş, Kıbrıs Türklerin Denktaş’ı gönüllerinde yaşattığını da vurguladı.

ÖZGÜRGÜN: “O GÜN İLK KEZ RADYODAN DUYDUĞUM SESİ ÖMRÜM BOYUNCA TAKİP ETTİM”

Türkeş’in ardından kürsüye Başbakan Hüseyin Özgürgün çıktı. Özgürgün, Cumhuriyetin 33’üncü kuruluş yıl dönümünde Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın anıt mezarının ve müzesinin temelini atmanın sevincini yaşadıklarını söyledi. Başbakan Özgürgün, Denktaş’la ilgili şunları söyledi:

“9 yaşındaydım, Lefke’de esirdik. Denktaş, radyodan ‘Türk Silahlı Kuvvetleri adanın dört bir yanından çıkarma yapıyor’ diyordu. O gün ilk kez duyduğum, gönül bağıyla bağlandığım bu sesi ömrüm boyunca takip ettim.

Denktaş, Kıbrıs Türk halkının lideriydi. Anavatan Türkiye’nin Kıbrıs Türk halkının yardımına koşmasında, Türk askerinin adada güveni ve huzuru sağlamasında, KKTC’ni kurulmasında başrol oynadı. Dr. Fazıl Küçük de liderimiz ama bizim kuşak, 50’li yaşlar, Rauf Denktaş’ı Kıbrıs Türk halkının mücadelesinde bayrağı en önde taşıyan, hayatını halkının bu topraklarda kökleşmesi, devletin korunması ve bugüne ulaşması için harcamış lider olarak tanıdı, bildi. Gençlik yıllarımız böyle geçti. Denktaş, Kıbrıs Türk halkı tarafından saygıyla, şükranla ve minnetle anılması gereken bir abide.”

Rauf Denktaş’ın en kötü günlerde Kıbrıs Türk halkının yanında olduğunu da sözlerine ekleyen Başbakan Özgürgün, “Denktaş, Anavatan Türkiye’siz herhangi bir yere ulaşamayacağını bize öğreten liderdi. Onun dehasında en seçkin temsilcisini bulmuş Kıbrıs Türk halkı, mücadele, özgürlük ve bağımsızlık kavramlarını o büyük insanın şahsında sembolleştirdi” dedi.

AKINCI: “BURAYI DEVLET OLARAK SAHİPLENMEMİZ LAZIM”

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da törende bir konuşma yaptı. Akıncı, merhum lider Denktaş’ın hatırası önünde eğildiklerini ve onu rahmetle andıklarını kaydederek, şunu söyledi: “Denktaş, 1985 yılının Aralık ayında oğlu Raif’i bir elim trafik kazasında kaybetti. Bu acı belki de yaşamı boyunca onu hiç terk etmedi. İçine kapanık olduğu dönemlerini de hatırlıyorum. O günlerde ben Lefkoşa Belediye başkanıydım. Kendisiyle yaptığımız sohbetlerde şu anda Raif’in yatmakta olduğu alan için bir aile mezarlığı ricası olmuştu. Bunu Belediye Meclisi’ne götürdük ve orasını aile mezarlığı olarak ayırdık. Düşüncesi, ‘günü geldiğinde oğlumla birlikte olayım’dı. Ben, bu şekilde algılamıştım. Rauf Denktaş, mütevazı kişiliğiyle bunu arzu etse de, bu ancak kişisel bir duygu olarak kalabilirdi, devlet boyutuna çıktığında olayı daha farklı değerlendirmek gerekiyordu. Nitekim, öyle de değerlendirildi. 2012’de Denktaş’ı kaybettiğimizde yurt dışındaydım. Bu anımı sosyal medyadan paylaştım. Rauf Denktaş’ı, Fazıl Küçük’ü ve Osman Örek’i, bu üç mücadele insanını aynı yere defnedebilir miyiz diye düşünmüştüm ve bunu da paylaşmıştım. O günlerde bir vatandaş olarak bunları düşünmüştüm. Aile ve devlet karar verdi ve Denktaş buraya defnedildi.”

Anıt mezarla ilgili herkese düşen görevler olduğunu da sözlerine ekleyen Cumhurbaşkanı Akıncı, “Burayı devlet olarak sahiplenmemiz lazım. Ben geçmişte buralara yürüyüş için çok sık gelirdim, şimdi arada sırada uğruyorum. Geldiğim zaman burada boş bira şişeleri, poşetler, çöpler, çekirdek kabukları ve bir sürü şeyler görüyordum. Tören günlerinde ya da özel bir günde kırık lambaların değiştirildiğini, etrafın temizliğini çevreye biraz dikkat edildiğini görüyorum ama yılın geriye kalan 364 gününde buraları öyle değil. Çevreye duyarlı olduğunu çok iyi bildiğim Rauf Denktaş’a, göstereceğimiz en büyük saygı buradaki çevreyi temiz, bakımlı tutmak” dedi.

DENKTAŞ’IN ÇEVRE TEMİZLİĞİ DUYARLILIĞINI ANLATTI

Denktaş’ın çevre temizliğine olan duyarlılığını bir anekdotla aktaran Akıncı, şöyle devam etti: “Sayın Cumhurbaşkanı, hepinizin bildiği gibi fotoğraf meraklısıydı, iyi bir fotoğrafçıyı. Çektiği fotoğrafları da dağıtırdı. Ben Lefkoşa Belediye başkanıyken bana da fotoğraf gönderdi. Gönderdiği resimlerden biri çevre kirliliğiyle ilgiliydi ve ekinde bana bir şiir vardı. O şiiri ve fotoğrafı yıllarca sakladım, birkaç yıl önce bastığım kitabıma da aldım. Şiir şöyleydi; Sayın Akıncı’ya ithaftır/halkın beklediği insaftır/kurt, kuş, sinek, koku yuvası oldu artık memleketin ana davası/ Akıncı’dan bekliyoruz hareket, Ey Tanrım senden de merhamet. İşte Denktaş böyle bir şahsiyetti. Onun aziz hatırası için burayı tertemiz, ağaçlandırılmış bir gül bahçesi haline getirmemiz lazım. Belki kendisi burada yalnız olmak istemezdi ama müzesiyle, bahçesiyle onu halkıyla buluşturmanın gereklerini yerine getirmemiz lazım.

Umarım devlet olarak bu şekilde adımlar atarız. Cumhurbaşkanlığı’ndan en küçük daireye kadar. Buradan sorumlu olanlar, Çevre Bakanlığı mı, bu arazinin bir kısmı Lefkoşa, bir kısmı Gönyeli belediyelerine ait. Hangi belediye üstlenecek, yoksa bunun sorumluluğunu İçişleri Bakanlığı mı alacak? Bunlar böyle bir tören sırasında konuşulur muydu, ‘evet’ konuşulur. Bunların sorumluluğunu hep birlikte idrak etmezsek, ondan sonra buralara tören olmadığı günlerde geldiğimizde çok hoş manzaralar göremeyebiliriz. Buna hakkımız yok. Rauf Denktaş, bu topluma yıllarını verdi, onun aziz hatırasına saygı gösterme sırası hepimizdedir.”

Konuşmaların ardından Denktaş ailesi, devlet ve hükümet yetkilileriyle Türkiye’den konuklar temel atma törenine geçti. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, hükümet yetkilileriyle Türkiye’den gelen konuklar ve Denktaş ailesi, Denktaş’ın anıt mezarının temeli için butona bastı.