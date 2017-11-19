Cumhurbaşkanı Erdoğan: '15 Temmuz bunun en büyük ispatı'

Rize’den öğle saatlerinde helikopterle ilk olarak Bayburt’a geçen Erdoğan, ardından Gümüşhane’ye geldi. Gümüşhane’da Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen 6. Olağan İl Kongresi’nde konuşan Erdoğan, 3 yıllık bir aradan sonra Gümüşhaneliler ile bir arada olmanın sevincinin ve mutluluğunu yaşadığını belirtti. Erdoğan, 16 Nisan halk oylamasında ve Cumhurbaşkanılğı seçiminde Gümüşnhane’nin verdiği destek için teşekkür ederek “Önümüzdeki seçimde Gümüşhane 3.’lüğü, 4.’lüğü bir kenara bırakıp birinciliği hedefleyecektir. Desteğiniz, itimadınız, ahde vefanız, ülkemiz ve milletimizin geleceğine sahip çıkmada gösterdiğiniz kararlı duruş için her birinize bir kere daha teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Gümüşhane’ye 15 yılda yapılan hizmetleri anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tamamlandığında Türkiye’nin en büyük tüneli olacak olan Zigana tünelinin şehrin ulaşım sorununa köklü bir çözüm getireceğini vurguladı. Erdoğan “Trabzon yolunun rakımını 1750 metreden 1250 metreye düşürecek ve mesafeyi de 10 km kısaltacak bu tünel, Doğu Karadeniz limanlarını Gümüşhane üzerinden Anadolu’ya bağlayacaktır. İnşallah bu tüneli arzum o ki 2019 seçimi öncesi hizmete açalımYine Gümüşhane ve Bayburt’a hizmet verecek olan, yılda 2 milyon yolcu kapasiteli bu havalimanının proje ve ihale hazırlıkları tamamlanmak üzere. İnşallah 1 ay içerisinde, bu ay ihale yapılıyor. Yola çok kararlı çıkıyoruz. Hedefimiz, onu da inşallah seçim öncesi bitirmek” diye konuştu.

Gümüşhane’nin en büyük eksikliğinin imar meselesi olduğunu ve aslında Türkiye’deki bir çok ilin sorunu olan imar çarpıklıklarının Gümüşhane’yi de pençesi altına aldığını hatırlatan Erdoğan “Onun için belediye başkanımızdan rica ediyorum. İhmalkar davranmayın; aman. Şehri saran çirkin yapılaşmayı biran evvel önleyecek ve ortadan kaldıracak bir imar anlayışını hakim kılmamamız lazım. Yerel mimar ile sayın başkan bu işi öncelikli hale getireceğiz. Gümüşhane’nin yerel mimarisi neyse Gümüşhanemizde de onu yapacağız. Başkan bundan taviz olamaz, olmamalı” uyarısında bulundu.

“DÜNYANIN DÜZENİ BELKİ HER ZAMAN SORUNLUYDU AMA”

“Dünyanın düzeni belki her zaman sorunluydu ama şuanda çok daha çarpık bir işleyişle karşı karşı karşıyayız” diyen Erdoğan “Bazı ülkeler tüm dünyayı kendi tapulu mülkleri gibi görüp, istedikleri gibi kural koyma ve kural çiğneme hakkına sahip olduklarını sanıyorlar. Halbuki tarihe şöyle bir baktığımızda nice tiranların, nice firavunların nice zalimlerin aynı hissiyatlarla hareket ederek hem kendilerinin hem bölgelerinin mahvına sebep olduklarını görüyoruzKadim medeniyetleri yıkan güçlerin hiçbiri de dünhya tarihinde kalıcı olmamışlar kısa sürede ya yok olup gitmişler ya da kendi kabuklarına çekilmişlerdir. Bugün de benzer bir hoyratlıkla karşı karşıyayız. İnsanlığın kadim dertlerinden arta kalan bir avuç miras yine hoyrat bir istilacı güç tarafından hedef alınmıştır. Ülkemiz de bu hedeflerden biridir. Geçmişte yaşadıklarımızdan ibret alıyor ve geleceğimiz kendi arzu ettiğimiz şekilde biçimlendirmek için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Osmanlı’nın son döneminin ve Kurtuluş savaşımızın kahramanlarından şehit Deli Halil Paşa’ya atfedilen ve annesi ile arasında geçtiği belirtilen hikayeyi aktaran Erdoğan “Ülkemizin düşman işgali altında inim inim inlediği günlerde anası Deli Halit Paşa’ya der ki ‘Oğlum nedir müslümanların din kardeşlerimizin bu zalim gavurlardan çektikleri. Bu zulümler ne zaman bitecek’. Deli Halit Paşa üzüntülü bir şekilde cevap verir. ‘ana ne yapayım kılıcım kısa’ bunun üzerine anası şöyle der ‘Kılıcın kısa ise adımını ileri at.’ Evet, bugün Türkiye adımını ileri atması gereken günlerden geçmektedir. Gençler! kılıcımız da Allah’a şükür Kurtuluş Savaşı yılları kadar kısa değil. Bize göre önemli olan karşımızdaki güçlerin azameti değil kendi mücadele azmimizin büyüklüğüdür. Hamdolsun Türkiye milleti ile devleti ile tarihi ile bugünü ve geleceği ile büyük bir ülkedir. Tabi mesele sadece ileri doğru adım atmak değil, bunu doğru zamanda yapmaktır” diye konuştu.

“SANDILAR Kİ BU MİLLET ARTIK ÖLDÜ, BİTTİ KÜL OLDU”

Konuşmasında tarihten bir kıssa daha anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Cengizhan Anadolu’yu yerle bir edip ilerlerken, bir şehri kuşatır ve şehre giren Cengizhan eli silah tutan tüm erkekleri bir araya toplayarak kendi mezarlarını kazmalarını ister. Bu sırada bir ihtiyar yalvar yakar Cengizhan’ın yanına yaklaşır. ’Şurada mezarını kazan 20 yaşındaki delikanlı benim oğlumdur daha çok gençtir. Ne olur onu affedin’ diyerek gözyaşları içinde Cengizhan’ın ayaklarına kapanır. Bunun üzerine Cengizhan yaşlı adama şöyle der ‘Affetmem ihtiyar. Çünkü sen oğlun kendi mezarı başındayken ağlıyorsun. Ama vatanın uçurumun kenarındayken sadece seyrediyordun’ Evet biz bugün vatanımız uçurumun kenarındayken seyretmeyeceğiz ki yarın kendi evlatlarımız kendi mezarlarını kazarken başlarında ağlamayalım. Masa başına ülkemizle ve bölgemizle yapılan hesapları çizilen haritaları bir asır önce nasıl yırtıp attıysak bugün de Allah’ın yardımı ile aynı şekilde paçavraya çevireceğiz. Türkiye’yi istedikleri gibi evirip çevirebilecekleri uydu devletleri ile karıştıranlar gerçekleri yavaş yavaş görmeye başladılar. Biliyoruz ki durmayacaklar ama biz de durmayacağız. Gençler önce 2023 ardından 2053 ardından 2071 vizyonlarımızı hareket geçireceğiz. Bugüne kadar milletimizi hep aman kimseyi ürkütmeyelim. Başımıza bassalar bile hep sineye çekelim. Bir yanağımıza tokat atıldığında karşılık vermek bir yana öte yanağımızı çevrin dendi. Bu nedenle darbeler yapıldı; sesimizi çıkarmadık. Ülkemizi kriz, faiz oyunları ile soyup soğana çevirdiler; sesimizi çıkarmadık. Kendi vatanımızda parya muamelesi gördük sesimizi çıkarmadık. Sandılar ki bu millet artık öldü, bitti kül oldu. Türk milleti binlerce yıldır olduğu gibi bugün de dimdik ayaktadır. 15 temmuz bunun en büyük ispatıdır” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının sonunda Gümüşhane’nin sadece mevcut ilden ibaret olmadığına dikkat çekerek “2019 seçimleri öncesinde telefon diplomasisi ile Türkiye genelinde ne kadar Gümüşhaneli varsa hepsi ile tek tek görüşmenizi istiyoruz. Teker teker hizmetlerimizi anlatmalıyız. Biz kendimizi doğru şekilde anlatmadığımızda birileri kendi yalanları ve iftiraları ile milletimizin kafasını bulandırmaya çalışıyor. Hep birlikte buna meydan vermeyeceğiz” dedi.

Kongredeki konuşmasının ardından Gümüşhane Valiliği’ni ziyaret eden Erdoğan, daha sonra Trabzon’un Maçka ilçesine hareket etti.

Recep Ergin - Ersen Küçük