Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, “6765 sayılı ‘Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında TürkAkım Gaz Boru Hattı Projesine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun’, 6766 sayılı ‘Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Benin Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ekonomik, Ticari ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun’, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Anayasa'nın 89’uncu maddesinin birinci fıkrası ile 104’üncü maddesinin ikinci fıkrasının a bendi uyarınca yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilmiştir” denildi.

Onur Emre Durak