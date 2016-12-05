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Cumhurbaşkanı Erdoğan 2 kanunu onayladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6765 ve 6766 sayılı kanunları onayladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2 kanunu onayladı

05 Aralık 2016 23:56

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, “6765 sayılı ‘Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında TürkAkım Gaz Boru Hattı Projesine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun’, 6766 sayılı ‘Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Benin Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ekonomik, Ticari ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun’, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Anayasa'nın 89’uncu maddesinin birinci fıkrası ile 104’üncü maddesinin ikinci fıkrasının a bendi uyarınca yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilmiştir” denildi.  

Onur Emre Durak 

Etiketler: 6765 ve 6766 sayılı kanunlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan


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