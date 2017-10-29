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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2017 Yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri'nin sahiplerini açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu’nda 2017 Yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri'nin sahiplerini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2017 Yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödüllerinin sahiplerini açıkladı

29 Ekim 2017 20:20

Resepsiyonda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Cumhurbaşkanlığı bünyesinde oluşturduğumuz değerlendirme kurulunun teklifi ve şahsımın uygun görmesi ile belirlenen ödüllerimizi, bu yıl sosyal bilimler alanında, tarih bilimini milletimize sevdiren İlber Ortaylı hocamıza. Müzik alanında kanun icracısı, yorumcusu ve bestekar Göksel Baktagir. Sinemada usta işi filmlerin yönetmeni Yavuz Turgul. Geleneksel sanatlarda hat sanatının ve mimari tasarımın eşsiz sentezi ile eserler üreten Ali Toy’a. Resim alanında kendisini özellikle İstanbul resimleri ile taktir ile takip ettiğimiz Selahattin Kara’ya veriyoruz. Vefa ödülümüzü ise Anadolu merkezleri tezleri ile daima rahmetle yad ettiğimiz yazar, akademisyen, fikir adamı merhum Nurettin Topçu’nun hatırasına adadık” dedi.

2017 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne layık görülen kültür ve sanat insanlarını tebrik eden Erdoğan, ödül töreninin ise bu yıl bitmeden Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirileceğini söyledi. 

Derya Yetim

Etiketler: 2017 Yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödül, erdoğan

 

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