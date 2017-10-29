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Cumhurbaşkanı Erdoğan 29 Ekim resepsiyonunda konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan 29 Ekim resepsiyonunda konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan 29 Ekim resepsiyonunda konuştu

29 Ekim 2017 19:38

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

-Darbeler, cuntalar vesayet girişimleri Cunhuriyet tarihine kara bir leke olarak geçmiştir

-2023 kutlamaları için şimdiden başladık. Oluşturulan eylem planıyla son aşamaya geldik. 100. yıl kutlamalarımız aşama aşama başlayacaktır

-Küresel düzeydeki senaryoların hiçbiri ülkemiz üzerinde işe yaramadı

- Türkiye bir kabile devleti değildir. Türkiye asırlara varan birikimiyle devletlere örnek olmuş bir devlettir.

-IMF'ye artık borcumuz yoktur. Şimdi onlar bizden borç istiyor. Eskiden zor oyunu bozar derlerdi milletimizle bir olup bu oyunu bozacağız. Bizim kitabımızda kula kul olmak yoktur. Kitabımızda kulluk ancak Hak'ka olur.

Kültür ve sanat büyük ödülleri

Cumhurbaşkanlığı kültür sanat ödülleri şu isimlere verilecek: Sosyal Bilimlere alanında İlber Ortaylı, Sinem dalında Yavuz Turgul, Geleneksel sanatlarda Ali Toy, Cumhurbaşkanlığı Vefa ödülü Nurettin Topçuya verilecek.

 

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