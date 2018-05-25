Diğer
Kategoriler

Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 üniversiteye rektör atadı !

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İhsan Doğramacı Bilkent, İstanbul Gedik ve Özyeğin Üniversitelerine rektör atadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 üniversiteye rektör atadı !

25 Mayıs 2018 00:42

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, “Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 130’uncu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13’üncü maddeleri uyarınca, mütevelli heyetlerinin teklifi ve Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) olumlu görüşü üzerine, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden Prof. Dr. Abdullah Atalar’ı, İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Zafer Utlu’yu, Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden Prof. Dr. Feride Esra Gençtürk’ü atamışlardır” ifadelerine yer verildi.

Musa Erdoğan
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 26°C

  • Ankara

    Ankara 26°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 26°C

  • Trabzon

    Trabzon 22°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç