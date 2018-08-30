Diğer
Kategoriler

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında tebrikleri kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında tebrikleri kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında tebrikleri kabul etti

30 Ağustos 2018 13:33

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında tebrikleri kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde tebrikleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yüksek yargı organı temsilcileri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, yabancı misyon şefleri, Ankara protokolü, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte oluşan yeni bürokrasi sisteminin temsilcileri Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tebriklerini sundu. 

Yabancı misyon şefleri arasında ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey Hovenier’en de bulunması dikkat çekti.  

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 33°C

  • Ankara

    Ankara 32°C

  • İzmir

    İzmir 34°C

  • Bursa

    Bursa 33°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
        Reklamı Geç