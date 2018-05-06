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Gündem »
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '4 bin 415 terörist etkisiz hale getirildi'
06 Mayıs 2018 14:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '4 bin 415 terörist etkisiz hale getirildi'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör operasyonlarında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4 bin 415 olduğunu açıkladı.
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06 Mayıs 2018 14:39
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