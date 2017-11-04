Diğer
Kategoriler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 üniversiteye rektör atadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 üniversitenin rektör atamalarını gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 üniversiteye rektör atadı

04 Kasım 2017 23:56

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, “Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 130’uncu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13’üncü maddeleri uyarınca, Mütevelli Heyetlerinin teklifi ve Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü üzerine; Antalya AKEV Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hayati Aktaş’ı, İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Peyami Çelikcan’ı, Sanko Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Güner Dağlı’yı, Ufuk Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Tevfik Tezcaner’i atamışlardır” denildi. 

Caner Ünver
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 10°C

  • İzmir

    İzmir 19°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 16°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç